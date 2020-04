Enaip Fvg: i nuovi corsi di formazione online per l'Industria 4.0

Al via la collaborazione tra Enaip Fvg e beanTech di Udine. La formazione non si ferma, sono aperte dunque le iscrizioni ai corsi di formazione online in Smart working, Lavoro collaborativo in azienda, e Cybersecurity per incentivare l'ambito dell'Industria 4.0.

Smart working

ll corso sullo Smart working si pone l’obiettivo di fornire le competenze necessarie per sfruttare pienamente le potenzialità di uno dei più importanti strumenti digitali per l’ufficio, la piattaforma online di Microsoft, utile alla collaborazione e all’operatività all’interno dell’azienda.

Cybersecurity

I corsi Cybersecurity base e Cybersecurity - Ethical Hacking si pongono invece l’obiettivo di fornire una formazione sui rischi della sicurezza informatica, per diffondere più consapevolezza in azienda con i giusti mezzi per contrastare ogni minaccia annessa.

La formazione

Le aziende possono formare il proprio personale attraverso percorsi in modalità e-learning durante l’orario di lavoro. Enaip Fvg, grazie alla collaborazione con beanTech, ha realizzato una piattaforma online per la formazione nell’ambito dell’Industria 4.0, specificatamente in materia di Cybersecurity.

Industria 4.0

Grazie all’iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico, si ha a disposizione lo strumento del credito d’imposta per la formazione continua del personale nell’ambito dell’innovazione tecnologica e digitale. Il bando prevede sia vantaggi operativi, garantendo alle aziende di qualificare le risorse umane sulle tecnologie dell’Industria 4.0, che vantaggi fiscali, permettendo una detrazione d’imposta variabile dal 30 al 50% a seconda della dimensione dell’impresa. Inoltre, il corso contribuisce ad accompagnare le aziende nell’adozione del paradigma di Industria 4.0 che vede tra i punti chiave proprio la smaterializzazione dei luoghi di lavoro. Una buona parte di attività, infatti, verrano svolte mediante il supporto di strumenti digitali (personal computer, tablet, smartphone) che, connessi a internet, possono consentire ai lavoratori di svolgere la loro prestazione in luoghi che non sono necessariamente gli stabili dell’azienda.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata di Enaip Fvg.