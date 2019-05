Diventare esperto di vini, ecco i corsi sommelier

Il sommelier è un professionista del mondo del vino che, attraverso la degustazione, è in grado di fornire informazioni sulle caratteristiche organolettiche dei vini, la loro qualità e il corretto abbinamento cibo - vino. Può lavorare presso enoteche, ristoranti e alberghi o come consulente in occasione di eventi.

Oltre alla degustazione, svolge una serie di funzioni che vanno dalla selezione e acquisto dei vini alla cura della cantina, dalla valutazione della qualità e stato di conservazione dei vini, passando per la consulenza al cliente nella scelta del prodotto giusto. Si tratta di un vero e proprio business, promosso da svariati enti e associazioni e, in più, si tratta di un campo molto variegato perché caratterizzato da infinite tipologie di vini ed etichette.

Il corso di formazione per diventare sommelier si articola su tre livelli ed è aperto a tutti. Si diventa professionisti solo frequentando tutti e tre i livelli e superando un esame finale. Il primo livello tratta argomenti base come viticultura, enologia e tecniche di degustazione, il secondo livello, invece, si focalizza sull’enografia italiana e internazionale, mentre il terzo livello si concentra su tematiche legate all’abbinamento cibo - vino.

Partecipare a un corso per sommelier è un'esperienza unica nel suo genere e, soprattutto, vi aprirà le porte a un mondo variegato e tutto da scoprire. Ma perché iscriversi?

Mercato vasto e in continua evoluzione: maggiori opportunità lavorative non solo nelle enoteche e nei ristoranti, ma anche nelle aziende vinicole. Ottenuta la qualifica di sommelier si possono svolgere diverse attività come, sommelier per eventi pubblici o privati, docente di corsi da sommelier o ancora wine export manager, una professione molto in voga e per la quale è richiesta una conoscenza approfondita del settore vinicolo.

Cultura personale: un altro buon motivo per diventare sommerlier è allargare i propri orizzonti culturali, e riuscire a conoscere e comprendere tutto ciò che ruota intorno a questa attività ricca di sfumature, dalle associazioni ed enti all'infinito elenco di vini ed etichette.

Curiosità: anche la curiosità di riuscire a riconoscere i vini più buoni in commercio e come creare i giusti abbinamenti con il cibo è un buon motivo per iscriversi a una scuola per sommelier.

Passione: può sembrare scontato e banale ma non lo è, perché la passione è fondamentale per riuscire a ottenere ottimi risultati in qualsiasi campo della vita. Quindi, anche la passione per il vino è un validissimo motivo per iscriversi a questa tipologia di corso.