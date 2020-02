Addetti primo soccorso per le aziende, al via il corso a Trieste

Al via il corso di formazione per "Addetti primo soccorso per le aziende rientranti nella tipologia A" organizzato da EnAIP FRIULI VENEZIA GIULIA, ente accreditato al MIUR per la formazione del personale della Scuola. Il corso, con sede a Trieste, avrà la durata complessiva di 16 ore e inizierà il 12 febbraio 2020 ad un prezzo di 240,00 euro. Scopriamo nel dettaglio i contenuti e gli obiettivi del corso.

A chi è rivolto

Cosa si intende per addetti rientranti nella tipologia A? Normalmente, l'organizzazione del pronto soccorso è composta 3 diverse categorie (gruppi A, B e C). Le unità produttive sono classificate - tenendo conto del tipo di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio - secondo questi tre gruppi. Nel dettaglio, appartengono al Gruppo A:

aziende con attività industriali soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica come centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività minerarie, lavori in sotterraneo, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;

aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro;

aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

Tutti gli addetti designati dai datori di lavoro alle misure di primo soccorso, devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico.

Argomenti del corso

Il corso verrà diviso in tre moduli, ecco in linea generale gli argomenti che verranno trattati:

MODULO A (riconoscere un'emergenza sanitaria; accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato; nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio; tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso).

MODULO B (acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro; acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro).

MODULO C (Acquisire capacità di intervento pratico).

Per maggiori informazioni e per iscriverti al corso visita la pagina dedicata di EnAIP FVG.