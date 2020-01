Corso Analisi di dati con Excel livello avanzato, come partecipare a Trieste

Microsoft Excel è un programma prodotto da Microsoft, dedicato alla produzione e alla gestione di fogli elettronici. Conoscerlo e saperlo utilizzare è molto importante oggi, in quanto sul mercato del lavoro è molto richiesto dalle aziende che intendono assumere nuovo personale. Non per nulla si tratta del programma per la produzione e gestione di fogli elettronici più utilizzato. EnAIP FRIULI VENEZIA GIULIA, associata a ENAIP NAZIONALE Impresa Sociale, Ente accreditato al MIUR per la formazione del personale della Scuola, ha organizzato un corso di formazione di livello avanzato (Analisi di dati con Excel) dedicato a tutti coloro che possiedono le abilità d’uso di Excel ad un livello medio e che intendono specializzarsi.

Perché partecipare

Frequentare questo corso è importante per acquisire la capacità di gestire con Excel tabelle di dati, anche esterne, ed effettuarne l'analisi con operazioni di ordinamento, filtraggio e selezione utilizzando anche funzionalità avanzate quali tabelle pivot, grafici, scenari, ecc. Gli argomenti principali del corso saranno:

Introduzione alle problematiche di gestione dei dati;

elenchi e regole di validazione;

ordinamento dei dati;

funzioni di filtraggio e selezione;

funzioni di calcolo/statistiche;

import di dati esterni;

Microsoft Query;

cenni sui cubi OLAP;

le tabelle pivot;

i grafici e i grafici pivot;

simulazioni tramite scenari;

le macro e il modello dati Excel.

Dove e quando

Il corso avrà una durata totale di 24 ore, e si terrà dal 20.01.2020 al 12.02.2020 con sede a Trieste. Il costo è di 140,00 euro. Per l'iscrizione o per richiedere maggiori informazioni visita il sito ufficiale EnAIP Friuli Venezia Giulia alla pagina dedicata.