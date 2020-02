San Valentino: arriva da Eataly il corso di cucina di coppia ai sapori di Sicilia

La festa degli innamorati è alle porte, state già pensando a come trascorrere la giornata più romantica dell'anno in compagnia del vostro lui/lei? In occasione di San Valentino, Eataly Trieste organizza un corso di cucina di coppia al ritmo dei sapori di Sicilia. Avete intenzione di organizzare una deliziosa cenetta a lume di candela con il vostro partner? Questa, allora, potrebbe essere l'occasione giusta per perfezionare insieme le vostre tecniche di cucina. Un appuntamento imperdibile per chi desidera conoscere i piatti più gustosi della cucina siciliana, con il corso scoprirete delle ricette tradizionali e imparerete a riproporle anche in casa.

Il corso

Che idea: il corso di coppia potrebbe essere anche un regalo originale e alternativo ai classici cioccolatini o peluches. È risaputo che cucinare insieme fa bene alla coppia, il corso quindi potrebbe essere un'esperienza da vivere insieme e che fortifichi l'amore di coppia attraverso la buona cucina, perché no? Il costo è di 80 euro (a coppia) e si svolgerà presso Eataly Trieste (Aula Electrolux - Riva Tommaso Gulli, 1) il 15 febbraio 2020. Grazie ad un docente esperto, preparerete una cena tipica - dall'antipasto al dolce - dai tipici sapori siciliani, perfetta per essere condivisa con la vostra dolce metà. Per maggiori informazioni visitate la pagina dedicata al corso di Eataly Trieste.

