Disegno tecnico in 2D, il corso per imparare ad usare Autocad

Autocad è un programma di disegno tecnico su computer. Un programma che trova la sua massima utilizzazione come supporto alla produzione di disegni bi- e tridimensionali in ambito ingegneristico, architettonico, meccanico ed elettrotecnico. Saperlo utilizzare è sicuramente molto importante per chi vuole intraprendere una carriera in questi ambiti professionali. Proprio per acquisire le nozioni e le abilità di base atte a realizzare disegni tecnici in due dimensioni con Autocad, pacchetto standard di mercato, EnAIP FRIULI VENEZIA GIULIA ha organizzato il corso di formazione specifico "Autocad - Disegnare in 2D". Corso che si terrà nella sede di Trieste (Via dell'Istria, 57) dal 24 al 30 marzo 2020 per una durata complessiva di 36 ore. Infine il costo di 220,00 euro.

Il corso

Il corso sarà un’introduzione al disegno informatizzato bidimensionale e fornirà le informazioni di base utili per rendere immediatamente operativo l’allievo con il CAD. Non sono necessari particolari requisiti per poter partecipare, il corso è rivolto a tutti gli utenti in possesso delle abilità d'uso del PC e in genere dell'ambiente Windows.

Argomenti

Gli argomenti trattati saranno diversi, tra questi ne citiamo alcuni:

il disegno informatizzato;

i requisiti hardware e software per il disegno CAD;

il disegno informatizzato di tipo vettoriale;

panoramica sulla geometria e trigonometria;

proprietà e introduzione all'uso dei layer per l'organizzazione del disegno;

layer e uso dei comandi complementari: corrisprop, rendilayercorr;

introduzione alla quotatura e all'uso dei testi.

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata al corso di EnAIP FVG.