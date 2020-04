Esercizio, nutrizione, contatto con la natura: ecco il corso online di Enaip Fvg

Al via il corso onilne di "Epigenetica: esercizio, nutrizione, contatto con la natura e cura delle malattie" organizzato da EnAIP Fvg in data 22 aprile 2020, per una durata complessiva di 5 ore e al costo di 50,00 euro.

A chi è rivolto

Il corso si svolgerà in videoconferenza (Webinar) ed è rivolto a tutti coloro i quali mirano a individuare un proprio corretto stile nutrizionale e di vita. Inoltre, è rivolto a chi desidera conoscere gli effetti dell’attività fisica per migliorare la salute, fortificare il corpo e capire come tutto ciò può incidere sui propri eredi.

Obiettivi

L'epigenetica è una più recente branca della genetica che si occupa dei cambiamenti fenotipici ereditabili da una cellula o un organismo, in cui non si osserva una variazione del genotipo. Gli obiettivi del corso sono: fornire informazioni e indicazioni utili a impostare una vita sana, basata su un corretto stile nutrizionale abbinato agli esercizi fisici e al contatto con la natura; comprendere come la sinergia tra questi elementi può contrastare la predisposizione alle malattie genetiche ereditate, eliminando i fattori che le causano. Verranno trattati molti argomenti, tra questi:

effetto dell'attività fisica sulla salute e sulla condizione fisica;

fattori nutrizionali per migliorare la condizione fisica e fortificare il corpo;

importanza dei nutrienti per aumentare le difese immunitarie e gli anticorpi ecc.

Modalità

Come già accennato, il corso verrà realizzato online, attraverso la metodologia della videoconferenza: i partecipanti portanno interagire in diretta con il relatore/docente attraverso un applicativo funzionante via internet. Collegarsi e partecipare alla lezione è molto semplice, non richiede particolari competenze informatiche né strumentazioni tecniche. È solo necessario essere dotati di un PC fisso o portatile o di un cellulare/tablet con casse audio o cuffie e possibilmente webcam.

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata al corso di EnAIP FVG.