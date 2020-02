Ritocco di immagini con Photoshop, arriva a marzo il corso a Trieste

Siamo ormai nell'era del digitale, lo sappiamo bene, sempre più lavori richiedono competenze di questo tipo, ed è soprattutto tra i più giovani che l'uso di determinati programmi riveste un ruolo importante, specialmente se si è appassionati di immagini e grafica. EnAIP FRIULI VENEZIA GIULIA, associata a ENAIP NAZIONALE - Ente accreditato al MIUR per la formazione del personale della Scuola - ha organizzato a questo proposito il corso di formazione "Ritocco di immagini con Photoshop". Quest'ultimo avrà sede a Trieste dal 03 marzo 2020 al 26 marzo 2020 per una durata complessiva di 24 ore, il costo è di 160,00 euro.

Adobe Photoshop

Adobe Photoshop è un software prodotto dalla Adobe Systems Incorporated specializzato nell'elaborazione di fotografie (fotoritocco) e, più in generale, di immagini digitali. Questo programma è in grado di effettuare ritocchi di qualità professionale alle immagini, offrendo svariate possibilità creative grazie ai numerosi filtri e strumenti che permettono di emulare le tecniche utilizzate nei laboratori fotografici per il trattamento delle immagini, le tecniche di pittura e quelle di disegno.

Perché partecipare

Il corso servirà per imparare a creare, elaborare e stampare immagini e foto digitali, ed è quindi rivolto a qualunque tipo di utente che sappia utilizzare in genere il PC e il sistema operativo Windows.

Argomenti del corso

Tra i diversi argomenti che verranno trattati ricordiamo:

introduzione alla grafica digitale;

photoshop: storia e campi di utilizzo del pacchetto;

colore, livelli e canali;

gli strumenti di selezione;

gli strumenti di painting e riempimento;

strumenti di ritocco di immagine;

effetti speciali;

uso dello scanner per acquisire immagini;

Import di foto da fotocamera digitale.

Per maggiori informazioni visitate la pagina dedicata al corso di EnAIP FVG.