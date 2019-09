Corso di tecniche d’impiantistica termoidraulica, come partecipare a Trieste

Le analisi realizzate sul mercato del lavoro triestino mettono in luce una richiesta di personale qualificato nel settore dell’impiantistica, ed in particolare dell’impiantistica termoidraulica, confermato dalle richieste pervenute al Centro per l’Impiego da diverse aziende locali. A questo proposito, oggi vi parliamo del corso di tecniche d’impiantistica termoidraulica, realizzato nell’ambito del programma operativo regionale FSE della regione autonoma Friuli - Venezia Giulia, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo.

Chi può partecipare

Possono partecipare tutte le persone iscritte al programma PIPOL (FVG Progetto Occupabilità - Garanzia Giovani FVG) in possesso dei seguenti requisiti:

diploma di scuola superiore preferibilmente con indirizzo tecnicoprofessionale o diploma di qualifica professionale;

esperienza lavorativa almeno biennale in contesti produttivi.

La formazione

Al fine di rispondere al fabbisogno segnalato, il corso fornisce competenze riguardanti l’installazione d’impianti idrici, di generatori termici e d’impianti di climatizzazione acquisendo conoscenze in materia di lettura dei disegni tecnici, normativa di settore, caratteristiche di generatori e impianti, idraulica ed elettrotecnica, e abilità in materia di installazione di generatori e impianti e assemblaggio dei relativi componenti.

Quando e numero di ore

Il corso si svilupperà per un totale di 200 ore di formazione d’aula e di laboratorio, prevedendo esercitazioni pratiche e actionlearning (apprendimento centrato sui processi di lavoro). L’avvio è previsto per il mese di settembre.

Dove

ENFAP Friuli Venezia Giulia - Via San Francesco 25, Tel. 040.3789431 - Email: segreteria.ts@enfap.fvg.it / corsipipol@enfap.fvg.it.

Come partecipare

Per partecipare al corso è necessario iscriversi al programma PIPOL registrandosi in modo autonomo sul portale, oppure recarsi presso un Centro per l’Impiego. Le persone già iscritte a PIPOL, ma che avevano fatto una richiesta diversa, dovranno modificare il Piano d’Azione Individuale (PAI), sempre presso il CPI (Scala dei Cappuccini, 1).