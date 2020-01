Arriva il corso teorico-pratico sugli standard di valutazione immobiliare, ecco come iscriversi

EnAIP Friuli Venezia Giulia, importante punto di riferimento in regione nell'ambito della formazione e della consulenza per lo sviluppo del capitale umano ed ente che aderisce ad ENAIP Nazionale, darà avvio a gennaio 2020 al corso di alta formazione e aggiornamento professionale sugli standard di valutazione immobiliare nazionali e internazionali, con area reddituale. Ecco tutte le notizie e le procedure di iscrizione.

A chi è rivolto

Possono partecipare esclusivamente liberi professionisti che esercitano l’attività con sede legale e operativa in Regione Friuli Venezia Giulia, come definito dal Regolamento per la concessione di finanziamenti ai sensi dell’articolo 6 comma 1 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 1.

Perché partecipare

Il corso di formazione è stato impostato per dare puntuali conoscenze sia per coloro che hanno una forte pratica valutativa che per coloro che non hanno importanti nozioni relative alla nuova dottrina estimativa. L’obiettivo è fornire nuove chiavi di lettura nell’ambito delle valutazioni immobiliari e considerevoli opportunità lavorative in un settore in forte crescita professionale.

Trattazione di metodi

Il programma prevede la trattazione dei metodi di stima IncomeApproach (con illustrazione delle metodologie dell’area reddituale, nella fattispecie la Capitalizzazione Diretta, la YieldCapitalization e Analisi del Flusso di Cassa Scontato-DCFA).

Argomenti del corso

Tra gli argomenti che verranno trattati, ricordiamo in linea generale:

metodo di capitalizzazione del reddito (o Incomeapproach);

ricerca del dato immobiliare.

Sede e tempi

Il corso si terrà nella sede Collegio Geometri di Trieste, Via Battisti 1, il 16/01/20 e il 17/01/20 con la durata di 16 ore.

Procedure di iscrizione

Le iscrizioni saranno tenute in considerazione in base all’ordine di arrivo e fino ad esaurimento dei posti disponibili (trenta). Per formalizzare l’iscrizione è necessario compilare e sottoscrivere un coupon. Per maggiori informazioni, scaricare il volantino del corso, la scheda di iscrizione e per avere tutti i recapiti necessari visita la pagina dedicata.