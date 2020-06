Covid-19 e cantieri di lavoro: problemi giuridici e tecnici a confronto, il corso di Enaip Fvg

Parte il corso di formazione online "Covid-19 e cantieri di lavoro: problemi giuridici e tecnici a confronto" organizzato da Enaip Fvg in data 18 giugno 2020 e in collaborazione con il Collegio Geometri, l'Ordine dei Periti e l'Ordine Architetti P.P.C (paesaggisti, pianificatori e conservatori) di Pordenone per una durata complessiva di 4 ore. Il corso sarà svolto in modalità e-learning, con lezioni di gruppo online tenute dal docente e con l’assistenza di un tutor al prezzo di 70,00 euro.

A chi è rivolto

La formazione è rivolta a CSP/CSE (Cordinatori sicurezza progettazione ed esecuzione), ASPP-RSPP (Addetti e Responsabili del servizio di prevenzione e protezione) e quanti direttamente o indirettamente interessati al tema, con obblighi di aggiornamento regolamentati dall’art. 98 e dall’allegato XIV del D.Lgs. 81/2008 (per CSP-CSE).

Crediti riconosciuti

La validità della formazione online e i crediti riconosciuti saranno:

per il ruolo di CSP/CSE: 4 ore;

per l’aggiornamento ASPP/RSPP secondo i criteri dell’Accordo Stato-Regioni del 07 luglio 2016;

per la Formazione Professionale Continua (CFP): Ingegneri (4 CFP), Geometri (3 CFP), Architetti (4 CFP) e Periti (C. F.) come da Regolamento.

Argomenti

Il programma del corso sarà suddiviso in tre temi/argometazioni principali: i problemi giuruidici; i problemi tecnici; la stima dei costi della sicurezza.

Per maggiori informazioni, per scaricare il programma e la scheda di iscrizione visita la pagina dedicata sul sito di Enaip Fvg.