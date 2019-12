Go+Learn FVG, ecco perché e come fare un'esperienza di studio all'estero

Sei uno studente ed hai voglia di arricchire le tue conoscenze facendo un'esperienza all'estero che aiuti a formarti? Grazie al programma GO+LEARN FVG è possibile incentivare la mobilità formativa internazionale dei giovani residenti o domiciliati in Friuli Venezia Giulia che hanno la volontà di studiare e lavorare all’estero per un breve periodo e arricchire il proprio curriculum, tutto ciò è finalizzato anche ad un inserimento avvantaggiato nel mondo del lavoro una volta rientrati in a casa.

Il programma

Utile a migliorare le conoscenze e le competenze professionali e linguistiche attraverso lo studio e il lavoro in un altro Paese europeo, grazie al programma GO+LEARN FVG la Regione Friuli Venezia Giulia, tramite ENAIP FVG, in qualità di Organismo Intermedio, metterà in contatto i giovani con scuole, università e aziende europee fornendo supporto logistico ed economico. Il programma prevede quattro tipi di percorsi:

Tirocini Formativi in Imprese nei paesi europei di destinazione (riservato a giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, inoccupati/disoccupati e con una conoscenza della lingua certificata pari ad un livello A2).

Corsi aggiornamento linguistico presso scuole di lingue nei paesi europei di destinazione (riservato a giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, inoccupati/disoccupati e con una conoscenza della lingua certificata pari ad un livello A2).

Master Post Laurea (è possibile ricevere un contributo massimo di 5.000 euro a sostegno delle spese di iscrizione e di frequentazione di un Master di 1 o 2 livello, soggetto a parziale diminuzione in base alla dichiarazione ISEE).

Visite guidate e circuiti di scoperta economica in aziende della Regione Fvg e europee (L’adesione alle visite di studio o seminari viene offerta solamente a enti e istituzioni e non ai singoli).

Per maggiori informazioni e approfittare delle proposte ancora valide per fare domanda visita la pagina ufficiale di GO+LEARNFVG.