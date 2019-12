Idrosommelier, ecco come diventare un sommelier dell'acqua

Sicuramente conoscete la professione del sommelier, una figura esperta di vini, ma oggi vogliamo parlarvi di un nuovo mestiere che forse vi risulterà un po' particolare. Simile alla tradizionale figura del sommelier, ma più innovativa, oggi parliamo dell’idrosommelier, ovvero il sommelier dell’acqua.

Come si diventa sommelier dell’acqua

Non tutta l'acqua è uguale e anche servirla necessita di conoscenze particolari. Ebbene sì, ci sono delle regole da rispettare. La preparazione e le competenze in materia sono requisiti fondamentali per svolgere al meglio questa professione, infatti, è importante che il sommelier dell’acqua sia in grado di consigliare l’acqua più adatta da abbinare alla pietanza scelta dal cliente. Per arrivare ai giusti livelli di conoscenza un bravo sommelier dell’acqua deve essere molto curioso, conoscere tutte le etichette disponibili e imparare a leggerle.

I corsi

Esistono dei corsi di studio specifici per diventare idrosommelier, come quelli che tiene Martin Reise, il primo sommelier dell’acqua. Egli ha organizzato e tiene personalmente anche un corso di formazione dal titolo Water 101, dura un paio d’ore e costa 43 euro. Come sostenuto dall’ADAM, l’Associazione Degustatori Acque Minerali, l’idrosommelier è un professionista sempre più conosciuto e richiesto nel mondo del lavoro. Molto spesso può trattarsi anche di un sommelier dei vini specializzato anche in scelta dell’acqua. I corsi, organizzati anche da questa Associazione, sono sempre più frequentati e ben strutturati. Ad esempio, i docenti sono biologi, nutrizionisti, medici ma anche professionisti della ristorazione che forniscono le giuste competenze in materia e insegnano a distinguere i vari tipi di acqua in base al grado di mineralizzazione, alla leggerezza e all’effervescenza.