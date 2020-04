Lingua russa nel settore della logistica: il corso gratuito online

Al via il corso online gratuito in Lingua russa nel settore della logistica organizzato da EnAIP Fvg, che si terrà dal 27 aprile 2020 al 24 giugno 2020 per una durata complessiva di 60 ore.

Requisiti

Il corso è rivolto a tutti, possono partecipare: disoccupati; inoccupati; inattivi; occupati. I requisiti sono solo due:

essere residenti o elettivamente domiciliati sul territorio regionale;

avere 18 anni compiuti.

Perché partecipare

Il percorso ha l’obiettivo di aumentare la professionalità di coloro che, lavorando nel settore della logistica e dei trasporti, entrano in contatto con operatori provenienti da paesi appartenenti alla Federazione Russa. Il percorso consentirà al partecipante di acquisire le competenze per interagire in modo appropriato in lingua russa, esercitando l'uso adeguato, in forma scritta e orale, del linguaggio delle relazioni internazionali.

Argomenti

Tra i diversi argomenti, verrà trattata ampiamente la grammatica. Inoltre, verranno utilizzate dispense tratte da vari testi russi per imparare più facilmente a leggere e scrivere in breve tempo. Si approfondiranno anche gli aspetti generali della cultura e della tradizione russa (vita quotidiana, geografia, cucina, letteratura, affari). La docente fornirà anche un vocabolario tecnico di base per gli operatori del settore logistico. Al termine del corso è previsto un breve test di valutazione finale.

Modalità di partecipazione

Ricordiamo che il corso verrà realizzato online, attraverso la metodologia della videoconferenza: i partecipanti interagiscono in diretta con il relatore/docente che svolge la propria lezione. Collegarsi e partecipare alla lezione è facile e non richiede particolari competenze informatiche né strumentazioni tecniche. È solo necessario essere dotati di un collegamento ad internet, di un PC fisso o portatile o di un cellulare/tablet con casse audio o cuffie e possibilmente webcam.

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata al corso di EnAIP Fvg.