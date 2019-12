Project manager, le attività svolte e il corso di formazione a Trieste

Con project management si intende l'insieme di tutte le attività di back e front office aziendale volte all'analisi, progettazione, pianificazione e realizzazione degli obiettivi di un progetto, gestendolo in tutte le sue caratteristiche e fasi evolutive, nel rispetto di precisi vincoli. Una figura sempre più richiesta quella del project manager sul mercato del lavoro, a lui spetta la gestione dell'intero progetto, alle volte partecipa direttamente anche alle attività che lo compongono, ma principalmente si focalizza nel coordinamento e nel controllo delle varie componenti e dei diversi attori coinvolti con la finalità di raggiungere gli obiettivi prefissati.

Attività

Il project management si articola in diversi tipi di attività come l'analisi e la definizione degli obiettivi e degli eventi che li pilotano; la pianificazione del lavoro; l'individuazione e il controllo dei rischi; la valutazione e la pianificazione delle risorse necessarie; l'allocazione/disallocazione delle risorse; l'organizzazione del lavoro e dei processi; l'acquisizione delle risorse umane e dei materiali necessari; la direzione e coordinamento delle attività; l'analisi dei risultati ottenuti; la definizione e il controllo delle azioni correttive necessarie; la gestione della qualità e tanto altro ancora. Ovviamente, per svolgere queste azioni di grande responsabilità bisogna necessariamente avere una formazione adeguata.

Formazione

L'Enaip FVG ha organizzato un corso di formazione ad hoc rivolto a tutti coloro che abbiano necessità di gestire un progetto impostando in modo efficace la strategia di lavoro, organizzando il team, definendo i compiti e gli strumenti più utili al raggiungimento dell’obiettivo assegnato. Il corso di Project Management, con sede a Trieste, inizierà il 13 gennaio 2020 e terminerà il il 3 febbraio dello stesso anno per una durata complessiva di 16 ore. Gli argomenti trattati saranno molti, utili a dare le conoscenze necessarie per operare nel campo, tra questi ricordiamo:

Cos’è il progetto e cos’è il Project Management?;

Gli elementi del Project Management;

Ciclo di vita del progetto predittivo e i 5 gruppi di processi: Avvio, Pianificazione, Esecuzione, Monitoraggio e Controllo, Chiusura;

Le 10 aree di conoscenza dei progetti e gli strumenti principali: Integrazione, Ambito, Tempi, Costi, Qualità, Risorse, Comunicazione, Rischi;

Approvvigionamenti e Stakeholder;

Siamo tutti PM: esempi di progetti fatti da ciascuno;

Gli attori del Progetto: Stakeholder, Team, Sponsor, Project Manager, Team Leader ecc;

Gli Strumenti principali del Project Manager.

Per maggiori informazioni visita il sito Enaip FVG alla pagina dedicata.