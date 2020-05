Promozione dell’accessibilità nei musei: il corso online di Enaip Fvg

Al via il corso di formazione online "Strumenti e tecniche per la promozione dell’accessibilità nei musei" organizzato da Enaip Fvg in data 25 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per una durata complessiva di 160 ore. Il corso è finalizzato a sviluppare nei partecipanti le capacità di svolgere i servizi di accoglienza del pubblico e di custodia degli spazi espositivi nei musei; comprendere gli ambiti di utilizzo delle tecnologie ICT per la riproduzione dei beni culturali e collaborare ad innalzare il livello di accessibilità generale ai musei, con particolare attenzione alle modalità di informazione, comunicazione e descrizione degli spazi e dei beni in essi ospitati. Ecco i requisiti per partecipare e gli argomenti che verranno trattati.

Requisiti

Il corso è rivolto a disoccupati, residenti o domiciliati in Friuli Venezia Giulia, che abbiano compiuto i 18 anni di età ed in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

certificato di specializzazione tecnica superiore IFTS;

diploma accademico almeno triennale o Diploma di laurea almeno triennale presso gli indirizzi di studio consultabili alla pagina dedicata.

Inoltre, durante la fase di selezione si terrà anche conto dell'eventuale possesso di competenze base nell’ambito dei beni culturali, del livello di motivazione alla partecipazione al progetto e degli interessi e delle attitudini verso l’ambito dei beni culturali.

Argomenti

Nell’ambito della fruizione della cultura ed in particolare dei beni culturali, riveste particolare importanza l'accessibilità. Quest'ultima non rappresenta solamente un’opportunità di crescita sociale, ma anche un investimento in favore del turismo, in particolare di quello culturale. Tra i diversi argomenti che verranno trattati dunque ricordiamo:

accoglienza del pubblico e custodia degli spazi espositivi;

accessibilità e fruibilità del patrimonio museale;

sensibilizzazione e tecniche comunicative;

strumenti digitali e tecnologie IT a supporto dell'accessibilità;

come progettare l’offerta per il turista esperienziale;

Project work: pensare il museo accessibile.

Il Project work sviluppato sarà oggetto della discussione condotta in fase d’esame finale.

Tirocinio

Infine, il percorso formativo potrà essere integrato con tirocini extracurricolari di 4, 5 o 6 mesi presso Enti, istituzioni, Imprese e Organismi di ricerca che supportano il progetto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ricordiamo che il corso verrà realizzato online, attraverso la metodologia della videoconferenza. Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata di Enaip Fvg.