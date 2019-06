Al via la maturità 2019, ecco le tracce della prima prova

19 Giugno 2019 - l’esame di maturità di quest'anno scolastico comincia oggi con la prima prova scritta dell'esame di Stato - il tema - per gli oltre 500.000 studenti delle scuole superiori. Come accade già da alcuni anni, le tracce del tema di maturità vengono inviate per via telematica dal Ministero dell’Istruzione (MIUR), e non più attraverso i classici fascicoli cartacei. L’iniziativa si chiama “Plico telematico” ed era stata avviata dal governo Monti. Come ogni anno, i ragazzi ammessi all’esame di maturità potranno scegliere tra diverse tipologie di temi:

analisi del testo;

ambito artistico letterario;

ambito scientifico;

ambito socio-economico;

ambito storico-politico;

tema di attualità.

Le tracce

Alle 8.30 l'attesa apertura del Plico Telematico contenente le 7 tracce per il tema di italiano. Ecco le tracce:

Analisi del testo - Giuseppe Ungaretti - da L'Allegria - Il porto sepolto;

Per la prosa - Leonardo Sciascia con un estratto tratto dal romanzo "Il giorno della civetta";

Testo argomentativo 1: la traccia parte da un testo tratto da Tommaso Montanari, "Istruzioni per l'uso del futuro. Il patrimonio culturale e la democrazia che verrà".

Testo Argomentativo 2: la traccia parte da un testo tratto da Steven Sloman - Philip Fernbach "L'illusione della conoscenza";

Testo argomentativo 3: "L'eredità del Novecento", brano di Corrado Stajano, giornalista e scrittore.

Tema di attualità - partendo dal discorso del prefetto Luigi Viana in occasione del trentennale dell'uccisione del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso dalla mafia con la moglie Emanuela Setti Carraro.

Tra sport e storia - partendo da un articolo di Cristiano Gatti del 2013, gli studenti ragioneranno su Bartali uomo, che con la sua bicicletta non ha esitato a infilare nel telaio documenti falsi per consegnarli agli ebrei braccati dai fascisti, salvandoli dalla morte.

A disposizione 6 ore al massimo per completare l'elaborato. Ammessi e consultabili il vocabolario di italiano e quello dei sinonimi e contrari.