Assunzioni personale ATA 2019/20, i posti disponibili a Trieste e provincia

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) ha pubblicato il Decreto Ministeriale che autorizza le assunzioni del personale ATA per l’anno scolastico 2019-2020.

Provvedimento n. 725 del 07/08/19

Con il Decreto MIUR n. 725 del 7 agosto 2019 si prevede l’immissione in ruolo di 7.646 Ausiliari, Tecnici e Amministrativi, e il passaggio dal part time al full time di 113 Assistenti Amministrativi e Tecnici ex co.co.co. assunti a tempo parziale lo scorso anno, per un totale di 7.759 unità. Sono quasi 8.000 le assunzioni ATA 2019/2020 autorizzate. Gli inserimenti devono essere portati a termine entro il 31 agosto e hanno decorrenza giuridica dal 1° settembre. La decorrenza economica parte dalla data di effettiva presa di servizio.

Assunzioni in ruolo

Le assunzioni in ruolo vengono effettuate sui posti nell’organico di diritto provinciale che risultano vacanti e disponibili per l’intero anno scolastico. Le nomine del personale beneficiario dei contratti a tempo indeterminato si basano sulle graduatorie permanenti provinciali ATA vigenti per l'a.s. 2019/2020.

Posti disponibili

Le 7.646 immissioni in ruolo previste dal MIUR per il personale ATA sono così distribuite, in base al profilo professionale di riferimento:

n. 2.242 immissioni per Assistenti Amministrativi;

n. 809 immissioni per Assistenti Tecnici;

n. 4.574 immissioni per Collaboratori Scolastici;

n. 8 immissioni per Cuochi;

n. 1 immissioni per Collaboratori Scolastici Tecnici - Addetti Aziende Agrarie;

n. 12 immissioni per Guardarobieri.

Trasformazioni a tempo pieno

A queste assunzioni si aggiungono poi le trasformazioni a tempo pieno di 113 contratti a tempo parziale al 50%, relativi alla procedura di stabilizzazione nei profili di Assistente Amministrativo e Tecnico prevista dall’articolo 1, comma 619, della Legge n. 205 del 2017.

Contingente assunzioni ATA città di Trieste

Il Decreto MIUR 725 contiene la ripartizione del contingente di assunzioni ATA autorizzato per ciascuna provincia e profilo professionale, con il prospetto regionale e nazionale. Vediamo nel dettaglio la città di Trieste: