Contributi per gli studenti della scuola primaria e secondaria del Fvg: termini, dettagli e requisiti

Sul sito web della Regione Friuli Venezia Giulia sono stati presentati i nuovi termini che riguardano le domande di contributo per l'abbattimento dei costi di iscrizione alle scuole paritarie primarie e secondarie di primo e secondo grado e le domande rivolte agli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado per le spese relative al trasporto scolastico, l'acquisto di libri di testo e le spese di alloggio in strutture accreditate e ulteriori borse di studio per usufruire di beni e servizi di natura culturale. Ecco i requisiti e alcuni dettagli.

I contributi: domanda e scadenze

Nel dettaglio, è stato prorogato il termine di presentazione delle domande. I contributi sono rivolti alle famiglie residenti in Fvg con figli iscritti nell’anno scolastico 2019/20, e le domande potranno essere inoltrate esclusivamente online entro le ore 16:00 del 16 giugno 2020.

Trasporto scolastico, acquisto libri di testo e spese di ospitalità

I contributi relativi ai costi di trasporto scolastico, l'acquisto dei libri di testo e per l’abbattimento delle spese di alloggio in strutture accreditate degli studenti della scuola secondaria di secondo grado potranno essere richiesti dai nuclei familiari che:

comprendono al loro interno studenti residenti in Fvg e iscritti alla scuola secondaria di secondo grado (scuola media superiore) per l'anno scolastico 2019/2020;

abbiano un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) riferito all’anno 2020 che non superi l’importo di 33.000 euro.

Frequenza scuole non statali

Per quanto riguarda gli assegni di studio a favore di alunni iscritti alle scuole dell’obbligo e secondarie non statali, sono beneficiari dell’assegno di studio i nuclei familiari che:

comprendono al loro interno studenti residenti in Fvg e iscritti alle scuole paritarie primarie e secondarie (scuola media inferiore e superiore) per l'anno scolastico 2019/2020;

abbiano un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) riferito all’anno 2020 che non superi l’importo di 33.000 euro.

Possono beneficiare dell'intervento anche gli alunni iscritti e frequentanti scuole dell'obbligo e secondarie, anche statali, ubicate all'estero, purchè la richiesta sia motivata da comprovate esigenze lavorative o di studio dei genitori.

Borse di studio

Infine, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha previsto l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale. La borsa di studio è erogata dal Ministero dell’istruzione mediante il sistema dei bonifici domiciliati presso gli uffici postali a seguito della trasmissione degli elenchi dei beneficiari da parte della Regione. I beneficiari dell'intervento sono gli studenti residenti in Fvg che:

nell'anno scolastico 2019/2020 frequentano una scuola secondaria di secondo grado, statale o paritaria;

appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE riferito all'anno 2020 è pari o inferiore a 10.000,00 euro.

Per maggiori informazioni, per conoscere le modalità di presentazione della domanda, l'entità del contributo e i contatti, visita la pagina dedicata della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.