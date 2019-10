Calendario scolastico 2019-2020, tutte le date delle vacanze e dei ponti in Fvg

La scuola è già iniziata da un po', e forse gli studenti con l'avvicinarsi dell'inverno e del Natale cominciano già a pensare alle prime vacanze. Il calendario scolastico prevede diversi intervalli, si comincia con l'imminente pausa in occasione del ponte del 1 novembre, continuando poi con le vacanze di Natale, quelle di Carnevale e Pasqua. Ponti scolastici, festività nazionali e ultimo giorno di scuola sono stabiliti dal calendario scolastico regionale. Scopriamo allora tutte le date delle feste nazionali, giorni in cui le scuole rimarranno chiuse in tutta Italia, e il calendario scolastico 2019/2020 dei ponti e delle festività della regione Friuli Venezia Giulia.

Festività Nazionali

Venerdì 1 novembre 2019: Tutti i Santi;

domenica 8 dicembre 2019: Immacolata Concezione;

mercoledì 25 dicembre 2019: Natale;

giovedì 26 dicembre 2019: Santo Stefano;

mercoledì 1 gennaio 2020: Capodanno;

lunedì 6 gennaio 2020: Epifania;

domenica 12 aprile 2020: Pasqua

lunedì 13 aprile 2020: Lunedì dell’Angelo;

sabato 25 aprile 2020: Festa della Liberazione;

venerdì 1 maggio 2020: Festa del Lavoro;

martedì 2 giugno 2020: Festa nazionale della Repubblica.

Calendario Friuli Venezia Giulia