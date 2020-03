Media scolastica, i fattori da tenere in considerazione e come calcolarla in modo corretto

Quante volte vi è capitato di trovare sulla pagella del primo o del secondo quadrimestre un voto diverso da quello che vi aspettavate e non riuscite a capire il perché? Forse avete fatto male i vostri calcoli, dunque, oggi vi spieghiamo come calcolare in modo corretto la media di una materia.

I fattori da prendere in considerazione

Per calcolare la media di una materia, bisogna tenere in considerazione diversi fattori, come:

Le interrogazioni: uno dei fattori essenziali in questo calcolo.

Le verifiche: i voti dei compiti in classe sono altrettanto importanti per la media, e anche questi vanno annotati con cura.

I voti molto bassi: non sempre i voti bassi come un 2 o un 3 vengono tenuti in considerazione per fare la media della materia. Però, il professore potrebbe tenerne conto nel momento in cui si trova indeciso nel mettere o meno mezzo voto in più.

Le interrogazioni dal posto: anche queste sono importanti per la propria media, e se si risponde in modo corretto, si avrà un'occasione in più per alzare la media.

La partecipazione: gli insegnanti, poi, tengono conto anche degli interventi durante le lezioni o della partecipazione a progetti.

La puntualità: anche la puntualità nei compiti a casa è importante. Quindi, bisogna cercare di consegnarli sempre senza ritardi.

La condotta: infine, anche il rispetto e la buona condotta in classe, soprattutto nei confronti dei compagni, sono un elemento che viene tenuto molto in considerazione.

Il calcolo

Ecco a questo punto il calcolo per scoprire la media di una materia: prendete tutti i voti delle interrogazioni e dei compiti in classe, sommateli e divideteli per il numero totale dei voti. In presenza, per esempio, di un 6+ o un 6-, questi numeri possono essere considerati come 6,3 o 5,8. In caso di una media non piena (come 6,7 o 7,8) toccherà all'insegnante decidere se arrotondare o meno il voto in base ai fattori visti prima.