Metodo di studio: i consigli per memorizzare in poco tempo

Migliorare il proprio metodo di studio e ottenere buoni risultati in poco tempo è sicuramente il sogno di tutti gli studenti. Basta scegliere il metodo più adatto alle nostre esigenze, applicare alcune regole base ed il gioco è fatto. Ecco alcuni consigli utili.

La lettura

Ancora prima di iniziare a studiare cerca di familiarizzare con il libro di testo. Leggi l’indice del capitolo per capire come sono strutturate le sezioni, continua con i titoli delle sezioni, i paragrafi iniziali e quelli conclusivi. Insomma, cerca di farti un'idea generale sugli argomenti da studiare ancora prima di entrare nel vivo del tema. Questa è una tecnica davvero efficace per velocizzare i tempi di studio e memorizzare più efficacemente. Dopodiché, passa ad una lettura attenta e approfondita dei vari argomenti rimanendo concentrato.

Concetti chiave

Dopo la lettura completa, individua i concetti chiave e i concetti secondari di un testo, eliminando quelli superflui. Focalizzati sui primi e prova a comprendere la struttura del testo che hai davanti così da costruire un ragionamento logico. Comprendere la struttura del materiale didattico è la base per imparare a studiare bene.

Semplifica i concetti

Per ultimo, ma non meno importante, il consiglio è quello di semplificare quello che devi studiare. Cerca di esprimere l’argomento che stai studiando in parole e concetti semplici, come se dovessi spiegarlo ad una persona che non ha conoscenze su quella materia. Trasformando un concetto complesso in un concetto semplice, sarà molto più facile memorizzarlo e fare collegamenti.