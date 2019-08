Back to school, dove acquistare libri scolastici approfittando di promozioni e sconti

Settembre sta per arrivare, in tutte le regioni italiane sono già usciti i calendari scolastici 2019-2020 e fra poco per tutti gli studenti non resta che cominciare a prepararsi per il ritorno a scuola anche a Trieste.

Cosa acquistare per un perfetto ritorno a scuola

Nuovi zaini, astucci e diari sono la prima cosa a cui pensano gli studenti, ma in realtà la cosa più importante è l’acquisto dei libri di testo. È risaputo, purtroppo comprarli nuovi ogni anno comporta una spesa considerevole per le famiglie che può arrivare fino a 500 euro, soprattutto per i libri delle scuole superiori. Ma niente paura, infatti, oltre che andare nelle numerose librerie presenti nel nostro territorio è possibile ordinare online tutto ciò che ci occorre approfittando di sconti e promozioni interessanti.

Risparmiare con un click

Risparmiare e allo stesso tempo avere libri nuovi è possibile, Amazon mette a disposizione un servizio online che con pochi click fa arrivare comodamente a casa tutti i libri di cui avete bisogno.

Procedura per ordini online

1. Cliccate sul banner Acquista i libri scolastici della tua classe con pochi click.

2. Selezionate il Friuli Venezia Giulia come regione d’appartenenza.

3. Selezionate in seguito la provincia, quindi Trieste.

4. Selezionate la località.

5. Scegliete il tipo di scuola, quindi elementari, medie o superiori.

6. A questo punto comparirà un elenco di scuole presenti sul territorio, quindi selezionate la scuola a cui è iscritto vostro figlio/figlia.

7. Ora non vi resta che cliccare sulla classe e sulla sezione frequentata.

8. Una volta concluse tutte le operazioni, comparirà l'elenco dei libri di testo in adozione per l'anno 2019-2020 da cui potrete sempre spuntare quelli che già avete o non vi interessano.

9. Confermato l’ordine nel giro di poco tempo riceverete comodamente a casa tutti i volumi che accompagneranno i vostri ragazzi durante l’anno scolastico 2019-2020.

Promozione “Ritorno a scuola” e buoni sconto

Amazon ha pensato ad un ulteriore regalo per chi acquista i libri di testo dell’anno 2019-2020. Se decidete di ordinarli e comprarli prima di settembre avrete diritto alla promozione "Ritorno a scuola”. Comprando articoli per almeno 20 euro, a condizioni che si acquisti almeno un libro di testo e altri prodotti venduti e spediti da Amazon che non siano libri, eBook e Kindlestore, applicazioni, MP3 e altri contenuti digitali avrete un buono sconto di 5 euro. L'offerta è valida fino alle 23.59 del 31 agosto 2019 e il buono può essere usato fino al 2 novembre, cosa aspettate? Non vi resta che approfittare dell'offerta!

Dove comprare libri per la scuola a Trieste

Ecco alcuni indirizzi:

Libreria Goliardica (Via Fabio Severo, 147)

Edicolà (Via Fabio Severo, 65)

Legatoria di libri Tassini (Via Matteotti, 5)

Libreria Achille (Piazza Vecchia, 4)

Il Matitone (Via delle Settefontane, 36)

