Concorso Scuola 2020: assunzioni per 60 mila docenti

È stato confermato il Concorso Scuola 2020 con diversi bandi che permetteranno l’assunzione di circa 60.000 docenti nei vari livelli d’istruzione della scuola pubblica. Le parole pronunciate del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la sua ultima conferenza stampa, hanno in realrà confermato quelle del Ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, di pochi giorni prima: i concorsi scuola 2020 si svolgeranno con modalità tradizionali, con prove ed esami classici, compatibilmente con i tempi imposti dalle difficoltà derivanti dal Covid-19.

Assunzioni e concorsi

Come riportato sul sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione (Miur), le assunzioni previste saranno circa 60.000, i docenti che saranno assunti saranno poi applicati ai vari livelli di istruzione pubblica (scuole elementari, medie e superiori). Entro il 30 aprile sono, dunque, attesi quattro concorsi e le procedure concorsuali saranno due, un bando ordinario ed un bando straordinario, nel dettaglio:

concorso straordinario secondaria per il ruolo: 24.000 posti;

concorso ordinario secondaria: 25.000 posti;

concorso ordinario infanzia e primaria: 12.863 posti;

procedura straordinaria per l’abilitazione per tutti coloro che supereranno la prova scritta con almeno 42/60.

Domande e tempistiche

Per le domande di partecipazione sarà necessario attendere la pubblicazione dei rispettivi bandi pubblici sulla Gazzetta Ufficiale entro la fine del mese. Per quanto riguarda invece lo svolgimento delle prove d’esame, si sta pensando di rinviare le prove dei concorsi ordinari e della procedura straordinaria per l’abilitazione almeno ad ottobre; l’unica prova per la quale, invece, si pensa ad un non rinvio e quindi a delle misure di sicurezza adeguate è la prova del concorso straordinario per 24.000 posti nella scuola secondaria di I e II grado che potrebbe svolgersi tra la fine di luglio e la seconda metà di agosto.

Modalità di svolgimento

Per garantire una maggiore sicurezza le prove di selezione non si terranno presso un unico posto, bensì in sedi dislocate. Nel dettaglio, queste si svolgeranno all’interno degli istituti scolastici, di ogni ordine e grado. Inoltre, probabilmente si procederà per turni e il numero di candidati per ogni turno sarà molto più basso rispetto alle altre volte.