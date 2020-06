Pacchetto scuola 2020/21: come richiedere il contributo a Trieste

Aperti i termini per presentare le domande per il conseguimento del contributo previsto dal “Pacchetto Scuola” per l'anno scolastico 2020/2021, a darne notizia il Comune di Trieste-Assessorato all'Educazione, che informa che a partire da lunedì 25 maggio e fino al 31 luglio 2020 sarà possibile fare richiesta. Un aiuto concreto alle famiglie per agevolare il diritto allo studio, deciso dall'Amministrazione Municipale e che prevede un importo complessivo di 200 euro.

Come fare domanda: i requisiti

Come si legge sul sito del Comune di Trieste, potranno presentare domanda le famiglie in possesso dei seguenti requisiti:

figli che frequenteranno nell'anno scolastico 2020/2021 la classe quinta della scuola primaria (“elementari”), la scuola secondaria di primo grado (“medie”) o il primo biennio della scuola secondaria di secondo grado (“superiori”);

con residenza anagrafica nel Comune di Trieste;

con un ISEE non superiore a 10.632,94 euro.

Come presentare la domanda

Le domande possone essere inviate via mail all'indirizzo pec comune.trieste@certgov.fvg.it (in questo caso il modulo da compilare e la copia del documento d'identità dovranno essere convertiti in formato pdf); in alternativa, potranno essere consegnate in via subordinata all’Ufficio Accettazione Atti del Comune (via Punta del Forno 2) da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30; o inviate per posta ordinaria al Comune di Trieste (Piazza Unità d’Italia, 4). Ricordiamo che oltre alla richiesta dovrà essere allegata una fotocopia del documento d'identità del dichiarante.

Per maggiori informazioni, per scaricare il modulo editabile per fare richiesta ed avere ulteriori contatti consulta la pagina dedicata del Comune di Trieste, Trieste Scuola-Pacchetto Scuola per l'anno scolastico 2020/21.