Scuole chiuse fino a settembre, adesso è quasi una certezza

Nonostante l'ipotesi della riapertura delle scuole a maggio, in Italia la situazione è ancora troppo pericolosa per pensare di ripartire. Lo afferma il ministro per la Pubblica istruzione, Lucia Azzolina, in un'intervista al Corriere della Sera. "Il Governo a giorni prenderà una decisione - spiega il ministro - ma con l'attuale situazione sanitaria ogni giorno che passa si allontana la possibilità di riaprire a maggio. Significherebbe far muovere ogni giorno oltre 8 milioni di studenti". Dunque, probabilmente si ripartirà a settembre, l'ufficialità dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Con nidi, materne ed elementari chiusi fino a settembre, le difficoltà saranno inevitabili per le famiglie con figli piccoli, perché i bonus baby sitter e i congedi non risolvono certo tutti i problemi. Si ripartirà quindi a inizio settembre. Nessuna data per adesso, ma sarà a inizio mese. Azzolina assicura che le prime settimane saranno dedicate soprattutto a chi è rimasto indietro o ha avuto insufficienze. Sull'ipotesi dei doppi turni a scuola, il ministro è scettico: "Stiamo valutando tante soluzioni. Sono contraria all’idea di raddoppiare l’orario del personale scolastico. Smettiamo di pensare che un docente lavori solo 18, 24 o 25 ore alla settimana".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Insomma: ancora un mese e mezzo di didattica a distanza, poi tutti promossi (anche se le pagelle saranno "vere", con i 4 e i 5), esame di maturità 2020 light e poi appuntamento a settembre. Quando, si spera, la normalità sarà un po' più vicina.