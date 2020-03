Coronavirus: tutte le sospensioni e i rinvii delle attività didattiche

Scuole chiuse in tutta Italia da oggi, giovedì 5 marzo 2020, fino al 15 marzo 2020 per far fronte all'emergenza coronavirus. Lo stop riguarda le scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio nazionale, dunque non solo nelle zone rosse. Per le lezioni si dovrà procedere con l'attivazione e l'implementazione della didattica online a distanza, meccanismi utili a salvare l'anno scolastico.

Sospensione dei test di ammissione

Una situazione che sta creando diversi problemi in molti campi, tra cui la didattica scolastica. Oltre alla chiusura delle scuole e delle università, molti atenei hanno deciso di rinviare anche i test di ammissione stabiliti per questo semestre.

Stop alle gite

Anche le gite con partenza entro il 15 marzo 2020 sono state ovviamente annullate. Questo quanto deciso dal governo, per il momento. Per le gite dopo il 15 marzo, la cancellazione non è obbligatoria, e l'intenzione è quella di mantenerle, a meno che la situazione non peggiori. Questa decisione, però, comporta anche un grosso debito in tutta Italia, che riguarderà soprattutto il settore del turismo. Il decreto riguardante le regole degli annullamenti dei viaggi di istruzione, garantisce anche dei rimborsi integrali per le famiglie da parte delle agenzie. Queste, poi, saranno risarcite dallo Stato.

Sospensione Prove Invalsi 2020

A seguito delle disposizioni governative che determinano la sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale, anche l’INVALSI comunica che alla ripresa sarà possibile riprogrammare con le scuole interessate le date di somministrazione delle prove INVALSI 2020 per tutte le scuole che ancora non le hanno sostenute.