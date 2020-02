Iscrizioni scuola 2020/2021, il liceo scientifico è l'istituto superiore più scelto

Arrivano dal Ministero dell’Istruzione i primi dati relativi alle iscrizioni alle scuole superiori per l’anno scolastico 2020/2021. Anche quest'anno i licei hanno superato gli istituti tecnici e professionali; sono, infatti, stati scelti dal 56,3% degli studenti contro il 55,4% dell'anno scorso. Gli istituti tecnici passano invece al 30,8%, dal 31% del 2019/2020. Calano anche i professionali, dal 13,6% al 12,9%. I dati definitivi saranno diffusi dal Ministero successivamente.

Licei: i dati nel dettaglio

Per quanto riguarda i vari licei, stabili le iscrizioni al classico, al 6,7% (al 6,8% un anno fa). Cresce il liceo scientifico che arriva al 26,2% (25,5% nel 2019/2020). Scendendo nel dettaglio, il 15,5% ha scelto lo scientifico tradizionale, mentre l’opzione scienze applicate sale dall’8,4% all’8,9%; infine la sezione ad indirizzo sportivo è all’1,8% (1,7% lo scorso anno). Occupiamoci ora degli altri licei; diminuiscono le iscrizioni al linguistico, all’8,8% rispetto al 9,3% del 2019/2020. In crescita l’artistico, dal 4% al 4,4% e il liceo delle scienze umane, dall’8,3% all’8,7%. Stabili il liceo europeo/internazionale (0,5%) e i licei musicali e coreutici (1%).

Istituti tecnici e professionali: i dati nel dettaglio

Analizziamo nel dettaglio anche gli istituti tecnici. Il settore economico è all’11,2% (l’anno scorso era al 11,4%); il settore tecnologico è al 19,6%. Infine, i professionali che scendono al 12,9% rispetto al 13,6% del 2019/2020.

I dati regione per regione

Concludiamo con i dati delle varie regioni italiane, il Lazio vanta il maggior numero di iscritti agli indirizzi liceali (68,9%), seguono poi Abruzzo (62%), Campania (61%), Umbria (60,4%), Molise e Sardegna (entrambe al 60%). La minore percentuale di iscritti ai licei è in Veneto ed Emilia-Romagna (entrambe al 47,4%). Il Veneto è però la regione con il più alto interesse per gli istituti tecnici (38,7%), mentre la più alta percentuale di iscritti agli istituti professionali è in Emilia-Romagna (15,5%).

