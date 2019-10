Leggere ad alta voce ai bambini, ecco perché farlo

Leggere fa bene a qualunque età, è risaputo. I benefici derivanti da questa buona pratica sono molteplici, la lettura, infatti, ci aiuta a rilassarci, migliora l'efficienza del nostro cervello, è un arricchimento culturale, lessicale e tanto altro ancora. Ad essere ancor più benefica per i bambini, però, è la lettura ad alta voce. A confermarlo è una ricerca opera di Giunti Scuola e Giunti Editori con la collaborazione dell’Università di Perugia condotta su 1500 bambini, di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, iscritti alle scuole elementari di Torino, Modena e Lecce. Ai bambini è stato proposto l’ascolto di storie come quella di Pinocchio del Grande Gigante Gentile o della Fabbrica di Cioccolato, lette dai propri insegnanti per un’ora al giorno per 100 giorni.

Risultati

I risultati dello studio hanno rilevato l’importanza di questa semplice pratica e i benefici che, appunto, ne traggono soprattutto i bambini. I dati raccolti dimostrano come la lettura agisca contemporaneamente su diversi aspetti, in particolare sulle dimensioni cognitive e la memoria, la comprensione del testo, la padronanza della lingua, l'intelligenza verbale e l'auto-percezione del benessere. Inoltre, la lettura migliora le capacità di problem solving legate alle sfide quotidiane della vita. Un’ora al giorno di lettura ad alta voce con il proprio insegnate, introdotta con continuità e proponendo testi sempre diversi, incide dal 10 al 20% su aspetti importanti dell’apprendimento, del successo scolastico e della vita. Un miglioramento significativo emerge anche nello sviluppo delle abilità cognitive di base, in media del 18/20%.