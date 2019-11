Maturità 2020, obbligatorie prove Invalsi ed ex alternanza scuola-lavoro

Le novità per quanto riguarda il prossimo Esame di Stato non sono di certo finite qui. Dopo le modifiche apportate alla prova orale e l’integrazione del tema di storia tra le tracce della prima prova scritta, novità di cui avevamo già parlato, ecco che dopo diversi contrasti arrivano in maniera definitiva anche altre modifiche: le prove Invalsi obbligatorie e l’obbligo dell’ex alternanza scuola-lavoro per essere ammessi alla Maturità 2020, questi gli ulteriori cambiamenti previsti dalla circolare del Miur sull'Esame di Stato.

I requisiti per l'ammissione

La circolare specifica che per l’ammissione dei candidati all’esame di Stato dell’anno scolastico 2019/2020, oltre al requisito della frequenza scolastica e del profitto scolastico, durante l'ultimo anno di corso, dovrà essere esaminato anche il requisito della partecipazione alle prove a carattere nazionale predisposte dall’Invalsi. Queste ultime si svolgeranno dal 2 al 31 marzo 2020, ma attenzione: a contare non sarà il punteggio ottenuto, ma solo il fatto di aver sostenuto la prova. Aggiuntiva ed ultima novità sarà lo svolgimento obbligatorio delle attività programmate nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro), secondo il monte ore previsto dall’indirizzo di studi.