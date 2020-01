La classifica dei migliori licei scientifici in Italia secondo Eduscopio

Eduscopio ha messo in evidenza i migliori licei scientifici in Italia. Eduscopio 2019 è un portale realizzato dalla fondazione Agnelli che permette in pochi e semplici passaggi di individuare il miglior liceo classico, scientifico, artistico, così come il migliore istituto tecnico o professionale della propria città.

Come funziona?

Per quanto riguarda i licei, Eduscopio 2019 utilizza le performance degli studenti al primo anno di università per trarne delle indicazioni di qualità sull’offerta formativa della scuola da cui essi provengono. A partire da queste informazioni vengono poi realizzati degli indicatori che consentono di comparare le scuole in base ai risultati raggiunti dai propri diplomati. In particolare, per i percorsi universitari dei diplomati, Eduscopio analizza gli esami sostenuti, i crediti acquisiti e i voti ottenuti dagli studenti al primo anno di università. Per quanto riguarda gli istituti tecnici e professionali e per coloro che non proseguono gli studi e preferiscono entrare nel mondo del lavoro, Eduscopio verifica se hanno trovato un’occupazione e quanto rapidamente hanno ottenuto un contratto. Questi parametri, rielaborati dal Messaggero, hanno quindi permesso di stabilire la classifica dei licei scientifici migliori d'Italia. Scopriamoli.

I 10 migliori licei scientifici in Italia

Giovanni Battista Quadri di Vicenza; Torquato Taramelli di Pavia; Ulisse Dini di Pisa; Peano Pellico di Cuneo; Mascheroni di Bergamo; Pier Luigi Nervi di Morbegno (SO); Niccolò Copernico di Bologna; Ariosto-Spallanzani di Reggio Emilia; Giovanni Domenico Cassini di Genova; Giovan Battista Grassi di Lecco.

Scelta scuola superiore, i manuali più venduti sul web