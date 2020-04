Aule virtuali e tante attività: continuano i progetti didattici del Gruppo Hera

Alla luce del momento complesso che stiamo vivendo, dovuto all’emergenza sanitaria che coinvolge tutto il Paese, tutte le classi che hanno aderito ai progetti didattici del Gruppo Hera, e promossi da AcegasApsAmga, potranno usufruire, anche a distanza e in linea con le indicazioni del MIUR, delle attività di educazione ambientale già pianificate per quest’anno scolastico. Un’offerta di “aule virtuali” ricca e flessibile, sia in termini di contenuti sia in termini di strumenti, che prevede modalità di fruizione e piattaforme diverse utilizzate dalle scuole con l’ausilio di esperti educatori e divulgatori scientifici.

Grande Macchina del Mondo: 12 percorsi in modalità digitale

Per il progetto dedicato alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado sono già disponibili complessivamente 12 percorsi, appositamente ripensati per il digitale e con focus sui temi cardine del progetto: ambiente, acqua ed energia. I percorsi sono strutturati per essere fruiti in diversi modi e in linea con le indicazioni del MIUR per la didattica a distanza. I docenti possono scegliere tra videolezioni in diretta, con la creazione di vere e proprie aule virtuali disponibili su diverse piattaforme, o videolezioni fruibili in differita. Inoltre, la Grande Macchina del Mondo è disponibile in formato digitale anche per tutti coloro che non possono collegarsi online. In questo caso, i docenti possono richiedere un kit di materiali didattici digitali sul tema scelto per sviluppare il modulo in autonomia, nei tempi e con le dotazioni informatiche a loro più comode.

Attività

Tra le attività proposte: video di approfondimento, video tutorial per il riciclo creativo, magie in diretta con effetti speciali, laboratori e schede che i ragazzi possono utilizzare in collegamento con il docente o in autonomia per realizzare esperimenti, quiz sul ciclo integrato dell’acqua ecc. Inoltre, è previsto anche l’utilizzo di app per sfide interattive sul tema della raccolta differenziata, dell’energia e dell’acqua e racconti animati per i più piccoli.

Un pozzo di scienza

Anche il progetto di divulgazione scientifica ed educazione ambientale dedicato agli istituti superiori diventa interattivo e digitale. Docenti e ragazzi potranno usufruire di un percorso appositamente ripensato per un utilizzo semplice e comodo in modalità digitale e a distanza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come accedere

Sul sito del Gruppo Hera, alla pagina dedicata alle aule virtuali di "Un pozzo di scienza" (raggiungibile tramite questo link), gli insegnanti possono trovare contenuti di approfondimento e materiali di supporto. Sia studenti che docenti possono accedere liberamente e senza registrazioni ad una selezione di laboratori pratici e di incontri scientifici (science stories).