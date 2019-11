Qual è la migliore scuola superiore di Trieste? Ce lo dice Eduscopio 2019

A volte scegliere la scuola superiore che più fa per noi risulta un po' complicato e confusionario. Niente paura però, ci viene in aiuto la tecnologia. Eduscopio 2019 è un portale realizzato dalla Fondazione Agnelli che consente di scoprire quali sono le migliori scuole superiori d'Italia. Un ottimo strumento di orientamento per i ragazzi di terza media in fase di scelta, che permette facilmente di individuare il miglior liceo classico, scientifico, artistico, così come il migliore istituto tecnico o professionale della propria città.

Come funziona?

Per stabilire la qualità di un istituto, Eduscopio 2019 utilizza le performance degli studenti al primo anno di università per trarne delle indicazioni di qualità sull’offerta formativa della scuola da cui essi provengono. A partire da questi dati vengono realizzati degli indicatori che consentono di comparare le scuole in base ai risultati raggiunti dai propri diplomati. In particolare, per i percorsi universitari dei diplomati, Eduscopio analizza gli esami sostenuti, i crediti acquisiti e i voti ottenuti dagli studenti al primo anno di università. Inoltre, per quanto riguarda gli istituti tecnici e professionali e per coloro che non proseguono gli studi e preferiscono entrare nel mondo del lavoro, Eduscopio verifica se hanno trovato un’occupazione, quanto rapidamente hanno ottenuto un contratto e se il lavoro ottenuto è in linea con gli studi compiuti.

Come utilizzarlo

Un progetto decisamente complesso con oltre 7.300 scuole messe a confronto a partire dagli esiti universitari e lavorativi di 1.255.000 diplomati negli anni scolastici 2013/14, 2014/15, 2015/16. Per consultare le classifiche di Eduscopio 2019 basta collegarsi al sito Internet Eduscopio.it, selezionare il tipo di scuola che si vuole frequentare (con uno sbocco universitario o verso il mondo del lavoro), inserire i dati richiesti dal portale e selezionare, infine, la provincia di residenza. Una procedura semplice e veloce, con un’interfaccia che consente rapidamente di scoprire le migliori scuole delle varie province. Non vi resta, quindi, che collegarvi al portale ufficiale di Eduscopio ed effettuare la ricerca delle migliori scuole superiori d'Italia del 2019.

