Centri estivi e Ricrestate 2020: dai nuovi vincoli al Patto di Corresponsabilità

Partono in Friuli Venezia Giulia i centri estivi per i bambini dai sei anni in su (dal 15 giugno), e anche per i più piccoli, da zero a sei anni (dal 3 luglio). Purtroppo però, a causa dell'emergenza Coronavirus, Stato e Regione hanno dovuto approvare le linee guida che rideterminano il numero degli educatori, dei bambini e le modalità di gestione dei servizi estivi, ponendo stringenti vincoli di capienza nelle strutture (DPCM 17/05/2020 e DGR n. 804 dd. 29.05.2020). Questo ha comportato inevitabilmente la diminuzione dei posti da offrire per il servizio, che comunque il Comune di Trieste sta ampliando mediante convenzioni con associazioni, società sportive ed enti del terzo settore.

Come si legge sul sito del Comune, alla sezione dedicata Trieste Scuola, i posti a disposizione sono solo una parte di queĺli che saranno disponibili grazie all'ampliamento dato dalle convenzioni e all'incremento delle risorse stanziate. In questi giorni verranno pubblicati sulla pagina tutti gli eventuali avvisi in cui verranno comunicate nuove disponibilità di posti.

Per le graduatorie clicca qui.

Patto di Corresponsabilità

Inoltre, come si legge sempre dalla pagina web del Comune, le linee guida regionali, adottate in coerenza delle linee guida nazionali, prevedono la sottoscrizione di un Patto di Corresponsabilità tra i Gestori dei Servizi e le famiglie, questa sarà una condizione necessaria alla frequenza per le attività estive di questo particolare 2020. Nel dettaglio, per quanto riguarda i Centri Estivi e i Ricrestate del Comune di Trieste, la sottoscrizione del Patto d'Intesa e di Corresponsabilità verrà effettuata il primo giorno di frequenza del minore presso la struttura in cui è stato accolto, pur sempre rispettando le misure di sicurezza necessarie e di distanziamento sociale. Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata Trieste Scuola-Ricrestate e Centri Estivi 2020 - Patto di intesa e di corresponsabilità.