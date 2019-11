Rendimento scolastico, ecco perché chi fa attività fisica ottiene voti più alti a scuola

Uno studio recente condotto dall’University of Jyväskylä, in Finlandia, ha dimostrato come gli adolescenti che svolgono regolarmente attività fisica solitamente ottengono voti migliori a scuola, e, soprattutto, vantano un miglior profitto scolastico durante il passaggio dalla scuola primaria a quella secondaria, rispetto ai coetanei che, invece, non svolgono attività fisica.

Lo studio

Gli esperti hanno esaminato le associazioni esistenti fra attività fisica e prestazioni accademiche in un campione di 635 adolescenti di età compresa tra gli 11 e i 13 anni. L'attività fisica dei partecipanti è stata valutata utilizzando un questionario, mentre i voti scolastici sono stati ottenuti tramite i registri scolastici. Sulla base dei risultati ottenuti, è stato dimostrato che chi fa sport da tempo sembra avere migliori voti a scuola. Lo stesso risultato, però, non è stato osservato in coloro che hanno aumentato il loro livello di attività fisica solo in un secondo momento.

Non dimentichiamoci di studiare

Nonostante ciò, non è possibile averne certezza, ovvero sapere se l'attività fisica migliori le prestazioni accademiche o se, al contrario, gli adolescenti con prestazioni accademiche migliori scelgano semplicemente uno stile di vita fisicamente più attivo. Di conseguenza, un aumento dei livelli di attività fisica non comporta automaticamente un miglioramento delle prestazioni accademiche.