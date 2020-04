Stop alla didattica a distanza per le vacanze di Pasqua

Vacanze annullate o invariate per gli studenti che in questo periodo particolare si stanno cimentando con le lezioni online e la didattica a distanza? Delle buone notizie sono arrivate: il calendario scolastico deliberato ad inizio anno dal Consiglio d'Istituto è rimasto invariato, quindi, per tutti gli studenti italiani, nessuna lezione online durante le vacanze di Pasqua, da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile. Durante il periodo di festa le attività di didattica a distanza resteranno sospese.

Ricordiamo, comunque, che fino a modifiche legislative in via di attuazione, le lezioni a distanza sono svolte su base volontaria e non obbligatoria. Nonostante la sospensione, le scuole, data l’autonomia, potranno decidere se pianificare qualche giorno di recupero dei giorni di lezione persi.