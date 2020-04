Storie, disegni e giochi: come creare un libro di attività personalizzato per i più piccoli

Con la chiusura delle scuole adottata come misura preventiva per rispondere all’emergenza Covid-19 molte famiglie si sono trovate ad affrontare una condizione inusuale, con i bambini in casa e un’intera giornata da affrontare. Ma le attività da fare sono molte, basta avere solo un po' di fantasia. Abbiamo già dato alcuni consigli su come passare il tempo libero, consigli su giochi e quant'altro. Ma un altro modo per trascorrere qualche ora in modo creativo ed educativo, facendo divertire allo stesso tempo i più piccoli, è quello di farli disegnare, colorare, leggere. Come? Creando un libro di attività personalizzato. Farlo è semplice, basta avere in casa della carta, pennarelli, una spillatrice e un pc. Uno dei vantaggi dei libri di attività fatti in casa è che puoi adattarli alle preferenze del tuo bambino.

Occorrente

Stampa su dei fogli A4 dei disegni da colorare, dei giochi, delle storie, qualche indovinello, dei cruciverba, delle poesie o qualche piccolo esercizio (matematica, grammatica) da far svolgere al piccolo. Sistema e allega i fogli con una spillatrice in modo da creare un libro. Crea e docora la copertina del libro inserendo il titolo principale e magari il nome del bambino per dare un tocco personalizzato. Fornisci matite e pennarelli insieme al tuo nuovo libro di attività.

Argomento

Scegli un argomento per il tuo libro di attività, ad esempio: l’estate, la famiglia, una fattoria, i fiori, il cibo, le avventure, gli animali, la storia, lo sport, le forme geometriche. Insomma, la scelta è vasta, basta tenere in considerazione anche i gusti del bambino. Dunque, raccogli delle attività divertenti che lui ama. Internet è una buona fonte, ci sono molti siti che forniscono delle attività stampabili e gratuite.

Crea una storia

Crea una storia per il bambino, rimuovi alcuni sostantivi e verbi che dovrà poi inserire lui. Traccia una linea sotto lo spazio vuoto e scrivi se si tratta di un "nome" o di un "verbo" in modo che il bambino sappia cosa mettere nello spazio vuoto.