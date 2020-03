La tecnica del dizionario per migliorare la memoria, come funziona

E voi in che modo memorizzate? Ognuno di noi, nel corso del tempo, ha sviluppato una propensione per una determinata forma di memorizzazione: memoria uditiva, memoria visiva e così via. In generale, allenare la mente con dei particolari esercizi per la memoria è efficace per mantenerla sempre attiva, ma un buon esercizio dovrebbe essere in grado di allenare contemporaneamente le diverse modalità attraverso cui ricordiamo. Oggi vi parliamo in particolare delle tecnica del dizionario, un esercizio molto semplice che ha come obiettivo proprio quello di stimolare le diverse forme di memoria.

Come funziona?

Ma come funziona questa tecnica? Semplice: per prima cosa avrai bisogno di un dizionario, un foglio di carta, una penna e degli evidenziatori di diversi colori. Iniziamo:

scegli una parola qualsiasi dal dizionario. Leggi la definizione per comprenderla correttamente e poi riscrivi parola e definizione sul foglio di carta. Rileggi ancora una volta quello che hai appena scritto e poi prendi un evidenziatore e sottolinea la parola (si dice che aiuti a memorizzare meglio).

Il giorno dopo riprendi il foglio di carta e rileggi per tre volte la parola e la definizione che hai scritto il giorno precedente.

Il giorno successivo, quindi il terzo, prima ancora di tirar fuori nuovamente il foglio, rispondi a queste semplici domande: qual è la parola scelta? La sua definizione? Che colore hai utilizzato per sottolinearla? Se riesci a ricordare ogni singolo dettaglio è arrivato il momento di aggiungere una nuova parola con la stessa procedura, evidenziandola, però, con un colore diverso.

Arrivati al quarto giorno prova a non prendere il tuo foglio di appunti, ma cerca di riportare alla memoria tutto ciò che hai scritto: parole, definizioni, colori. A questo punto, continua così anche nei giorni successivi: aggiungi una parola con definizione esclusivamente e ogni volta che memorizzi per bene la lista di parole dei giorni precedenti.

Lo scopo di questo esercizio non è scrivere più parole possibili, quanto piuttosto quello di memorizzare i singoli dettagli di ciò che hai già scritto. Se hai difficoltà a ricordare tutti gli elementi, continua a rileggere e ripetere, senza aggiungere nuove parole. Ricorda, la ripetizione è una delle tre componenti essenziali della memoria.

