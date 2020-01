Test Invalsi obbligatori per superiori e medie, ecco le date e i contenuti delle prove

Per l’ammissione dei candidati all’esame di Stato dell’anno scolastico 2019/2020, oltre al requisito della frequenza scolastica e del profitto scolastico, dovrà essere esaminato anche il requisito della partecipazione alle prove a carattere nazionale predisposte dall’Invalsi. Di questo ne avevamo già parlato. Ma il test Invalsi 2020 dovrà essere svolto non solo dagli studenti delle scuole superiori, ma anche da quelli delle medie. Ecco in cosa consiste e quali sono le date delle prove.

Scuole medie: prove e date

Il test Invalsi per gli studenti della terza media è un esame composto da tre prove da svolgere al pc. Questo esame è stato creato per valutare la preparazione degli studenti nelle tre materie considerate più importanti, ovvero italiano, matematica e inglese. Nonostante la valutazione della prova non abbia alcuna influenza sul voto dell'esame finale, tutti gli studenti sono obbligati a partecipare per poter essere ammessi agli esami di terza media. I test si svolgeranno tra il primo e il 30 aprile 2020 per le classi non campione, mentre dal 3 all'8 aprile per le classi campione.

Scuole superiori: prove e date

Come sapevamo, anche gli studenti della quinta superiore sono obbligati a sostenere il test Invalsi 2020 per poter essere ammessi all'esame di maturità. Come nel primo caso, questo test si svolge al pc e riguarderà le stesse materie: italiano, matematica e inglese. Le prove si svolgeranno dal 2 al 31 marzo per le classi non campione, e dal 9 al 12 marzo per le classi campione.