Test di Medicina 2020, le novità e la proposta di abolizione

Novità importanti per quanto riguarda l’Università ed in particolare la facoltà di Medicina. Forse una buona notizia per gli aspiranti giovani che vorrebbero intraprendere questo brillante percorso di studi: ebbene sì, il temutissimo test di ingresso in Medicina potrebbe essere abolito a partire dal 2020. È questa la proposta di legge contenuta nel testo depositato qualche giorno fa dal deputato del M5s Manuel Tuzi in commissione Cultura alla Camera.

Le novità

Ma quali sono le novità? In realtà i test per l'accesso non saranno del tutto aboliti. Secondo la riforma, e come riportato dal MIUR, infatti, il primo anno sarebbe comune per tutti, invece, la selezione vera e propria arriverebbe al secondo anno, dove sarà possibile scegliere un percorso formativo specifico. Con il raggiungimento di un numero minimo di crediti e tramite un test “a soglia” solo chi ha ottenuto un voto minimo potrà continuare a frequentare il corso. Novità anche per quanto riguarda le specializzazioni, infatti, rispetto alla data unica attuale, la proposta prevede diversi test di accesso durante l’anno (2-3).

Potenziare l'orientamento

Anche l’orientamento è oggetto delle novità contenute nella proposta di legge. Già a partire dal terzo anno delle scuole superiori, infatti, gli studenti potranno seguire degli appositi corsi online gratuiti con prova di autovalutazione. Infine, dopo un corso di 100 ore e l’ottenimento dell’attestato di partecipazione, gli studenti potranno liberamente accedere al primo anno di Medicina.