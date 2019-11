Boom di iscritti alle alle università online, ecco quelle riconosciute dal Miur

È ufficiale, i corsi di laurea telematici sono sempre più apprezzati dagli italiani, con un numero di iscritti in continuo aumento. Nell'anno accademico 2010/11 il totale era inferiore alle 40.000 unità, mentre nel 2017/18 il numero è salito fino a superare i 93.000 iscritti. In particolare fra il 2015/16 e il 2017/18 si è registrato un incremento delle iscrizioni in più (38.000 unità) in confronto al 2014/15, con una crescita di oltre il 69% (fonte Adnkronos). Molto versatili, queste università consentono di seguire varie tipologie di corsi di laurea su Pc, smartphone e tablet, anche da casa, gli esami, invece, sono da sostenere presso una delle varie sedi sparse su tutto il territorio nazionale.

Vantaggi

I vantaggi sono davvero molteplici, si tratta, infatti, di un sistema formativo che riduce sensibilmente le problematiche e i costi relativi agli spostamenti per raggiungere le sedi fisiche, con la possibilità di seguire i corsi a qualsiasi ora. Università che vantano, inoltre, un’ampia offerta formativa che include corsi di laurea come Giurisprudenza, Ingegneria, Scienze dell'Educazione e della Formazione, Scienze Motorie, Scienze Politiche, Psicologia, Scienze della Comunicazione e tanto altro ancora.

Università online in Italia

Attualmente, in Italia, sono attive ben 11 Università online riconosciute dal Ministero dell’Istruzione (MIUR). Di seguito l’elenco completo:

Università Telematica Internazionale Uninettuno;

Università degli Studi Niccolò Cusano-Telematica Roma (con una sede a Trieste in via Fabio Severo, 14);

Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza;

Università Telematica Pegaso;

Università San Raffaele;

Università Mercatorum;

Università degli Studi eCampus (con una sede a Trieste in via Largo Don Francesco Bonifacio, 1);

Università degli Studi Giustino Fortunato;

Università degli Studi Guglielmo Marconi;

Italian University Line;

Università Leonardo Da Vinci.

Spicca in particolare l'Università online Napoli Pegaso, la sola del suo genere ad essere inclusa tra i principali atenei del nostro Paese. Dal 2010 al 2019 gli immatricolati di questa Università sono cresciuti addirittura del 547%, passando da 897 a 5807 iscritti. Tra le Università telematiche, citiamo anche Novedrate e-Campus con 1256 neoiscritti e Roma Unicusano con 1505 nuovi studenti (fonte Miur).

