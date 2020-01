Voto di laurea: ecco come calcolare la media ponderata

State per terminare gli studi e vorreste conoscere il vostro voto di laurea? Prima di calcolarlo, dovreste sapere che esistono due tipi di media, quella ponderata e quella aritmetica, ma ad influire sul voto finale è la prima e non la seconda. Per calcolare la media ponderata bisogna conoscere il peso di ogni esame universitario. Scopriamo allora come avviene questo calcolo e cosa bisogna tenere in considerazione.

Il calcolo

La media ponderata è diversa da quella aritmetica e viene calcolata attraverso una formula specifica. In sostanza, non bisogna più fare la somma dei voti diviso il numero degli esami come accadeva con la media aritmetica, ma occorre tenere in considerazione il numero di CFU per ogni esame. La media ponderata viene calcolata moltiplicando ogni voto per il numero di crediti previsto per ogni esame. I valori ottenuti vengono sommati e divisi per il numero complessivo dei crediti maturati. Bisogna, quindi, moltiplicare il voto di ogni esame inserito a libretto per il numero di crediti a esso associati. Poi, sommare tutti i risultati e dividere per il numero totale di crediti. Ad esempio, se prendiamo in considerazione tre esami:

esame 1: voto 28 crediti 9

esame 2: voto 25 crediti 12

esame 3: voto 23 crediti 6

Si avrà: (28x9)+(25x12)+(23x6)/(9+12+6)=25.55 (media ponderata).

Con questa media, poi, si potrà calcolare il voto di partenza della propria laurea. Se non avete voglia di fare ogni volta questo calcolo è possibile scaricare delle app dedicate per il calcolo.

Media di laurea

Il numero della media di laurea di ottiene moltiplicando la media ponderata per 110 e dividendo il risultato per 30. La formula: (Media ponderata x 110)/30. Il risultato rappresenta la base di partenza per l'esame di laurea.