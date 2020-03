Stile di vita e tecniche per mantenere alta la concentrazione

Che si tratti di studiare o di lavorare, riuscire a mantenere la giusta concentrazione è una capacità fondamentale per raggiungere risultati soddisfacenti. Esistono delle piccole tecniche che se attuate nel quotidiano possono aiutarci nella vita di tutti giorni, semplici e pratiche. Scopriamole.

Anche l'ambiente è importante

L’ambiente in cui studi o lavori gioca un ruolo fondamentale per la tua capacità di concentrazione. Non sempre, però, abbiamo la possibilità di essere in posti poco caotici, tuttavia è possibile attuare delle piccole strategie per migliorare l'ambiente che ci circonda, ecco qualche idea: utilizza delle cuffie insonorizzate con musica rilassante come sottofondo, spegni la tv, metti in pausa il pc. Insomma, elimina le distrazioni.

Utilizza un block notes

Le interruzioni sono il peggior nemico della tua concentrazione. Dopo una qualsiasi distrazione, ritrovare la giusta concentrazione non è sempre immediato. In questo caso, puoi sempre utilizzare un block notes per tenere a mente il da farsi come: l’attività che stai svolgendo, a che punto sei arrivato, gli obiettivi raggiunti e da raggiungere. Grazie a questi appunti potrai tornare velocemente al tuo lavoro, esattamente dal punto in cui avevi interrotto.

Mens sana in corpore sano

Stanchezza e concentrazione non vanno molto d’accordo. Al contrario, uno stile di vita sano migliorerà anche la tua concentrazione mentale, quindi: migliora il tuo sonno, fai regolae attività fisica, allontana lo stress.

Infine, ricordiamo che esistono delle tecniche ad hoc utili a migliorare memoria e concetrazione: ad esempio, la tecnica del mandarino e la tecnica del pomodoro.