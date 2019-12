Niente più ansia da esame, i consigli per sconfiggerla

Nemica di nove studenti su dieci, l’ansia da esame è quel fardello con cui tutti gli studenti universitari si trovano a dovere fare i conti prima o poi. Il prossimo esame che si dovrà affrontare diventa un chiodo fisso, un pensiero negativo che spesso ci impedisce di vivere serenamente la nostra quotidianità, ma anche di concentraci e dare il massimo durante le ore di studio e nello svolgimento dell'esame stesso. Ma come ridurre, o almeno attenuare questa brutta sensazione nei giorni prima dell'esame? Scopriamolo.

Cause

Le motivazioni che spingono ad essere ansiosi prima di un esame possono essere molteplici:

la paura di fallire;

il timore di non riuscire a laurearsi in tempo;

sentirsi un fallimento per se stessi e la propria famiglia;

avere paura di fare brutte figure, bloccarsi, non essere abbastanza preparati (ansia da prestazione).

Dare il giusto valore alle cose

In realtà, per prima cosa, si dovrebbe cominciare a guardare in modo diverso l'esame universitario che prima o poi bisogna affrontare. L'ansia non è altro che la risposta naturale del corpo allo stress. È un sentimento di paura o apprensione per ciò che avverrà in futuro, un sentimento nervoso prima di un evento importante della vita. Ma la vita è piena di esami, ma nel momento in cui si identifica il fallimento di questi ultimi come un nostro fallimento personale, è naturale ritrovarsi a vivere gli esami con angoscia e come una minaccia alla nostra sopravvivenza. Il fallimento di un esame non è la fine del mondo, non per nulla ci vengono date diverse possibilità ed è possibile ripeterlo più volte.

Consigli

Dopo aver dato il giusto peso alle cose, è possibile utilizzare alcune tecniche per imparare a gestire l'ansia da esame. A questo proposito, ecco alcuni consigli: