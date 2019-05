Laurea dopo i 40? Ecco una guida sui corsi da seguire

Siamo ancora in tempo a laurearci a 40 anni? Questa è la domanda che molte persone ancora oggi si pongono. Sono tante le persone che, una volta superati i 40 anni, decidono di iscriversi all'università per motivazioni di diverso genere, come ad esempio, migliorare la propria posizione lavorativa, oppure incrementare il proprio bagaglio culturale, per seguire una passione magari messa da parte quando si era più giovani e così via. Sicuramente iscriversi all’università dopo i 40 anni comporta grande impegno e non solo un atto di grande coraggio. Richiede tanti sacrifici, soprattutto se ad iscriversi sono persone che hanno già una famiglia e dei figli, il carico di lavoro diventa inevitabilmente più pesante in quanto bisogna conciliare esami e lavoro. Ma se si hanno la voglia e le motivazioni giuste per mettersi in gioco e lavorare duro, allora l’impegno e l’esperienza di vita saranno degli alleati fondamentali nel proprio percorso. Infatti, non è mai troppo tardi per iscriversi all’università, gli esempi sul campo sono molteplici, inoltre oggi sono disponibili numerosi corsi che consentono di conciliare studio e lavoro. Ecco, a questo proposito, alcuni consigli.

Laurearsi dopo i 40 anni, scelta del corso e dell'università

Il primo passo ed il più importante è, ovviamente, la scelta del corso e dell'università. È, in generale, consigliabile intraprendere un percorso di studi con la formula triennale che permette di ottenere un titolo di studio in tempi relativamente brevi. Per chi è alla ricerca di nuovo lavoro è, inoltre, fondamentale informarsi su quali sono le lauree più richieste sul mercato con profili over 40. Se possibile, è meglio evitare corsi con frequenza obbligatoria, fattore che potrebbe rallentare il percorso di studi, in particolare per gli studenti lavoratori. Ricordiamo, inoltre, che alcuni atenei prevedono lezioni serali e appelli pensati per gli studenti - lavoratori o per chi ha particolari esigenze. Molti corsi prevedono, inoltre, l'iscrizione part - time, un regime di tempo parziale che consente di concordare con l'università la durata degli studi, in base alle proprie esigenze di tempo e di impegno. Formula che può consentire, anche, una riduzione dei costi d’iscrizione all'università. L'Università degli Studi di Trieste, considerata una delle migliori università italiane prevede questa formula. La modalità part - time è riservata, però, agli studenti iscritti in corso ed è prevista solo per alcuni corsi di studio. Questa modalità consiste nel prolungamento della durata normale del corso, ripartendo gli insegnamenti su 30 o 40 crediti annuali, il piano di studi può essere precompilato dalla struttura didattica competente o scelto individualmente e soggetto ad approvazione. L’importo delle tasse e dei contributi viene conseguentemente ridotto. Per iscriversi part - time bisogna consegnare un modulo alla Segreteria studenti del corso di studi scelto entro un termine stabilito. La richiesta è revocabile previa approvazione da parte delle strutture didattiche competenti.

Clicca qui per visualizzare la tabella dei corsi che consetono questo tipo di iscrizione

Clicca qui per scaricare il modulo da consegnare

Per maggiori informazioni su tasse, immatricolazioni e tanto altro ancora, visita la pagina web dell’Università alla sezione Studenti/Segreteria Studenti.

Laurearsi dopo i 40 anni, atenei telematici

Chi non ha il tempo di seguire i tradizionali corsi di laurea può rivolgersi ai vari atenei telematici presenti nel nostro Paese. Si tratta di università online che consentono di seguire le lezioni tramite PC, smartphone e tablet, scaricare il materiale di studio da Internet e sostenere gli esami nelle sedi più vicine a casa. Nel nostro Paese sono disponibili corsi di laurea via web promossi sia da università tradizionali molto note come il Politecnico di Milano e La Sapienza di Roma, sia atenei completamente virtuali come l’Unipegaso. Sono atenei su Internet che offrono un’offerta formativa davvero ampia con corsi di laurea come Giurisprudenza, Ingegneria, Scienze turistiche ed Economia aziendale. L'Università telematica Niccolò Cusano di Trieste, ad esempio, è un ateneo moderno che eroga le lezioni sia online, tramite piattaforma e-learning accessibile h24, che in aula, presso il campus universitario. Anche in questo caso vi è la possibilità di scegliere fra diversi e interessanti percorsi di studio, per maggiori informazioni visita il sito web.