Mercato del lavoro 2020: lauree più richieste e settori alla ricerca di personale

Dal bollettino mensile del sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal, arrivano interessanti dati sulle richieste di laureati da parte del mercato del lavoro. Scendendo nel dettaglio, la domanda di laureati raggiunge il 18,3% del totale, passando dalle 68mila assunzioni programmate nel gennaio 2019 alle 84mila previste per l’inizio del 2020.

Lauree più richieste

Per quanto riguarda le lauree più richieste, cresce la domanda di laureati negli indirizzi di Architettura (+45,2% rispetto a gennaio 2019), seguono poi Economia (+33,6%), Ingegneria civile e ambientale (+29%), Ingegneria elettronica e dell’informazione (+27,9%) ed infine l’indirizzo Scientifico, Matematico e Fisico (+25,4%).

Lavoro: i settori alla ricerca di laureati

Per quanto riguarda i settori alla ricerca di laureati, segnaliamo in particolare l’incremento del mondo delle costruzioni (+18% le entrate previste rispetto a gennaio 2019), i servizi a contenuto specialistico e consulenziale di supporto alle imprese (+19,9%) e i servizi informatici e di telecomunicazione (+16,3%). In flessione, invece, le assunzioni programmate per l'inizio del 2020 rispetto al 2019 nei settori della chimica, della farmaceutica, della plastica e della gomma (nel complesso -13,8%), nel comparto moda (-7,5%) e nella metalmeccanica e nella meccatronica (rispettivamente -4,1% e -3,1%). Infine, per quanto riguarda le aree geografiche, è il Nord Ovest che registra il più elevato tasso di entrata.

