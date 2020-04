Porte Aperte Virtuali: l'orientamento online di UniTs

Nonostante l'attuale emergenza sanitaria e la conseguente chiusura dei luoghi pubblici, l'Università degli studi Trieste ha dimostrato di saper reagire tempestivamente. L'Ateneo è stato in grado di reinventarsi in questo nuovo scenario e l'intera comunità accademica si è mossa e coordinata per salvaguardare le carriere dei suoi studenti e per continuare ad attrarre quelli futuri. Nonostante la situazione particolare, il Servizio Orientamento di UniTs è rimasto attivo per fornire tutte le informazioni utili sui corsi di laurea attivati, sulle modalità di accesso, gli esami di ammissione, le tasse ed agevolazioni per studenti, ed offre aiuto a quanti si preparano ad entrare nel mondo universitario.

Porte Aperte Virtuali

Nel dettaglio, sono state realizzate delle pagine specifiche per le Lauree Triennali, Magistrali e a ciclo unico consultabili nella sezione "Porte Aperte Virtuali", dove sarà possibile assistere online alle presentazioni dettagliate dei corsi ad opera dei docenti dell'Ateneo, scaricare i materiali, ottenere i riferimenti e i recapiti cui indirizzare eventuali richieste di approfondimenti. Insomma, uno sforzo organizzativo notevole che ha visto coinvolti i docenti, ma anche il personale tecnico amministrativo dell'Ateneo per il raggiungimento di un obiettivo comune: fornire ai futuri studenti magistrali tutti gli strumenti utili per sostenerli nella scelta importante che si apprestano a fare verso l'Università di Trieste.

Per accedere al servizio visita la pagina dedicata di UniTs: Porte Aperte Virtuali.