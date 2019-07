Come diventare dietologo, dietista o nutrizionista? Le differenze e il percorso formativo

Le figure professionali del Dietista, Dietologo e Nutrizionista sono spesso confuse tra loro; in realtà si tratta di tre diverse professioni con un differente percorso formativo. Scopriamolo.

Chi è il Dietista?

Partiamo dal Dietista, una figura sempre più diffusa che si occupa di elaborare le diete prescritte dal medico, collabora con varie figure professionali per quanto riguarda i disturbi alimentari e svolge anche attività didattico-educative. Per diventare Dietista è necessario seguire un corso di laurea triennale attivato presso varie facoltà italiane.

Chi è il Dietologo?

Continuiamo con la professione di Dietologo. Il percorso per diventare dietologi comincia con la laurea in Medicina e prosegue poi con la specializzazione in Scienze dell’alimentazione. Ricordiamo che il dietologo, in quanto medico, ha la responsabilità clinica di tutti i suoi pazienti e i suoi compiti prevedono la diagnosi del disturbo/malattia riguardante l’ambito dell’alimentazione; l'inquadramento nosologico e clinico del disturbo/malattia; la prescrizione della dieta più adatta per tutelare la salute del paziente.

Chi è il Biologo Nutrizionista?

Il Biologo Nutrizionista è un professionista esperto di Scienze dell’Alimentazione e della Nutrizione che si occupa di consulenza alimentare e nutrizionale ed elabora diete o profili nutrizionali, sia a persone in condizioni fisiologiche ottimali, sia a individui che, invece, presentano patologie, in stretta collaborazione con il medico. Per svolgere la professione di Biologo della Nutrizione è obbligatoria l’iscrizione all’Ordine Nazionale dei Biologi (Sezione A). Per ottenerla è necessario sostenere e superare il relativo Esame di Stato. Per essere ammesso all’Esame di Stato è necessario essere in possesso di una delle seguenti Lauree Specialistiche e/o Magistrali:

Biologia;

Biotecnologie agrarie;

Biotecnologie industriali;

Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche;

Scienze della nutrizione umana;

Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio.

