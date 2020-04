Come scrivere un cv di successo: l'importanza delle soft skill

State per terminare il vostro percorso universitario? Allora forse è arrivato il momento di cominciare a pensare al vostro futuro. Trovare il lavoro per cui ci si è formati è sicuramente l'ideale, ma per far ciò bisogna impegnarsi. Come? Cercando in modo serio e continuo. D'altronde si dice che cercare lavoro è esso stesso un lavoro. Per iniziare bisogna redigere il proprio curriculum vitae e farlo bene. Avevamo già dato delle linee guida generali sull'argomento: "Scrivere un CV professionale? Ecco come fare", ma bisogna tenere in considerazione anche dei dettagli importanti. Chi si occupa delle risorse umane e del reclutamento del personale, infatti, è addestrato ad individuare tutte quelle caratteristiche dei candidati, presenti nel curriculum e che possono essere adatte alla posizione ricercata. Ma di quali dettagli stiamo parlando? Le soft skill, ovvero le capacità relazionali e comportamentali.

Soft skill: cosa sono

Le soft skill sono le chiavi per il mondo del lavoro: il cosiddetto “saper fare” serve eccome, per valorizzare a 360° il profilo formativo e professionale dei laureati. Le soft skill sono però molto più difficili da sviluppare rispetto alle “hard” (puramente tecniche, legate alla professione in sé), perché sono il risultato del nostro background socio-culturale, frutto di comportamenti ed esperienze vissute, professionali e personali. Ecco, dunque, i principali tipi di abilità che dovresti includere nel tuo curriculum.

Competenze estreme

Queste competenze sono le più importanti quando ti candidi per un lavoro. Il tuo recruiter controllerà sempre le competenze, per stabilire il tipo di risorsa che sei, tra queste:

competenze di programmazione informatica.

Ottima conoscenza di lingue straniere specifiche.

La tua velocità di battitura.

Competenze di copia e correzione di bozze.

Competenza in software specifici.

Il segreto per presentare bene le competenze, è fornire le tue qualifiche in modo corretto e veritiero.

Competenze trasversali

Le competenze trasversali, invece, sono tipi di abilità meno tangibili. Tuttavia, sono molto importanti perché vengono utilizzate per evidenziare la tua personalità, specificità, rendendoti unica/o. Vengono applicate quotidianamente al lavoro, rappresentano il to modus operandi, frutto di un background, o meglio dote innata/attitudine. Si tratta di doti che si sviluppano in situazioni concrete e al di fuori del percorso di apprendimento tradizionale. Ecco le cruciali competenze trasversali di cui hai bisogno: