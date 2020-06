Soft skill per dottorandi: l'offerta formativa di UniTS

Continua su Microsoft Teams l’offerta formativa di UniTS per rafforzare le competenze trasversali dei dottorandi. Le competenze trasversali, o soft skill in inglese, sono una combinazione di abilità (sociali, comunicative, tratti del carattere o della personalità, atteggiamenti, attributi di carriera) fondamentali nel mondo del lavoro. Insomma, possiamo considerarle le chiavi per il mondo del lavoro: il cosiddetto “saper fare” serve eccome, per valorizzare a 360° il profilo formativo e professionale dei laureati.

Come si legge sul sito dell'Ateneo, da diversi anni l'Università degli Studi di Trieste investe nella formazione trasversale per sostenere le soft skill e incrementare questo tipo di competenze - tecniche e relazionali - che permettono di valorizzare il percorso di formazione dei dottorandi, sempre più rivolto ad un mercato del lavoro non solo in ambito accademico. È ampia l'offerta dei corsi e seminari disponibili per i dottorandi dal 33° al 35° ciclo, con una grande varietà di argomenti tra cui i sistemi di valorizzazione dei risultati della ricerca, la tutela della proprietà intellettuale, le implicazioni etiche della ricerca, sostenibilità e innovazione, personal branding, inglese scientifico, comunicazione nella ricerca. Per conoscerli visita la pagina dedicata.

Per maggiori informazioni visita Soft Skills per dottorandi di UniTS.